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Многоуровневые квартиры в Португалии

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Сетубал, Португалия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
недорогая
элитная
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