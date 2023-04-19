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Купить вилла в Montemor-o-Novo, Португалия

Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
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3 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 2 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
306 м²
€ 920,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 4 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 4 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
405 м²
€ 1,230,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 3 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
347 м²
€ 1,090,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…

Параметры недвижимости в Montemor-o-Novo, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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