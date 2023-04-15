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Купить недвижимость с бассейном в Misericordia, Португалия

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
133 м²
€ 1,072,500
Здание Promenade расположено в привилегированном месте рядом с Cais do Sodré…

Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

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с видом на озеро
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