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Купить пентхаус возле озера в Misericordia, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
120 м²
€ 1,500,000
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…

Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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