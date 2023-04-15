Купить дуплекс в Misericordia, Португалия

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Misericordia, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Misericordia, Португалия
186 м²
€ 724,500
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
Дуплекс 4 спальнив Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Misericordia, Португалия
220 м²
€ 890,000
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированна…

Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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