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Купить квартиру в Misericordia, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
109 м²
€ 726,000
Фантастическая  квартира, расположенная недалеко от парка Тапада-дас-Несессидадес в окр…
Квартира 4 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 4 спальни
Misericordia, Португалия
211 м²
€ 1,680,000
Квартира с 4 спальнями площадью 211 кв.м и террасой 34 м2 на 5 этаже здания L…
Квартира 3 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 3 спальни
Misericordia, Португалия
130 м²
€ 1,380,000
Здание Promenade расположено в привилегированном месте рядом с Cais do Sodré…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
133 м²
€ 1,072,500
Здание Promenade расположено в привилегированном месте рядом с Cais do Sodré…

Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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