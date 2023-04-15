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Купить квартиру в Misericordia, Португалия

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
120 м²
€ 1,500,000
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
83 м²
€ 820,000
Здание проекта Bragança 10 это вариант апартаментов в самой лучшей зоне Chiado.&…

Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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