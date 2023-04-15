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Купить квартиру в Misericordia, Португалия

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65 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
109 м²
€ 726,000
Фантастическая  квартира, расположенная недалеко от парка Тапада-дас-Несессидадес в окр…
Квартира 3 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 3 спальни
Misericordia, Португалия
133 м²
€ 1,100,000
Квартира T3 площадью 133 м², с балконом площадью 50 м² и 2 парковочными местами в новом част…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
144 м²
€ 1,050,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 159m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
144 м²
€ 1,060,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 144m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
144 м²
€ 1,040,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 144m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
101 м²
€ 660,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 101m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
100 м²
€ 770,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
97 м²
€ 777,500
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
96 м²
€ 832,500
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
100 м²
€ 755,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
100 м²
€ 740,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
97 м²
€ 700,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
97 м²
€ 715,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
80 м²
€ 545,000
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 80m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
138 м²
€ 1,359,000
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
59 м²
€ 572,000
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
104 м²
€ 1,219,000
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
53 м²
€ 525,000
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
Квартирав Misericordia, Португалия
Квартира
Misericordia, Португалия
42 м²
€ 350,000
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
121 м²
€ 950,000
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
67 м²
€ 550,000
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
67 м²
€ 535,000
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
Квартирав Misericordia, Португалия
Квартира
Misericordia, Португалия
46 м²
€ 295,000
Апартаменты студия площадью 36m² и садом 19m² Привилегия жить в центре города стала реальнос…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
92 м²
€ 685,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 91m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
79 м²
€ 595,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 79m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
80 м²
€ 495,000
Апартаменты с одной спальней площадью 79.61m² и террасой 35m² Привилегия жить в центре город…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
8 422 м²
€ 595,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
84 м²
€ 545,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
Квартира 2 спальнив Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
80 м²
€ 495,000
Апартаменты с двумя спальнями площадью 79m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
Квартира 1 спальняв Misericordia, Португалия
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
46 м²
€ 352,500
Апартаменты студия площадью 46m² Сан-Бенту 44 (São Bento 44) - это новый район на улице Руа-…

Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

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