Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Matosinhos e Leca da Palmeira
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
92 м²
€ 450,000
Квартира 2 спальни площадью 92 м2 с  террасой 9,70 м2 в 50 метрах от пляжа в Foz do Dou…
Квартира 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 74 м²
€ 380,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Квартира 3 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
160 м²
€ 990,674
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 160m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
Квартира 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 128 м²
€ 665,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 1 спальняв Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
134 м²
€ 761,821
Апартаменты площадью 134,90m² и верандой 30,90m² 107 квартир Square Building расположены в с…
Вилла 6 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 7 ванных комнат 641 м²
€ 7,000,000
Квартирав Португалия, Португалия
Квартира
Португалия, Португалия
€ 450,996
Превосходный 5-звездочный апартотель расположен в историческом центре Лиссабона. В 4-этажном…
Вилла 2 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
148 м²
€ 640,000
Вилла с двумя спальнями плюс комната с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Centra…
Домв Oeiras, Португалия
Дом
Oeiras, Португалия
€ 2,100,000
Исключительная вилла V5 + 1 с захватывающим видом на устье реки Тежу, где она впадает в Атла…
Вилла 4 спальнив Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни
Португалия, Португалия
323 м²
€ 1,984,383
Элитный жилой комплекс, построенный на территории 4000 кв. м, включает в себя всего 8 вилл с…
Пентхаус 5 спаленв Португалия, Португалия
Пентхаус 5 спален
Португалия, Португалия
388 м²
€ 744,144
Роскошный пентхаус с видом на море расположен в Лагуше, Португалия. Пентхаус занимает весь в…

Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти