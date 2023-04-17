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Купить квартиру в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
127 м²
€ 350,000
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, ра…

Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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