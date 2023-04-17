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Купить недвижимость в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

11 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
157 м²
€ 555,000
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
60 м²
€ 242,000
Совершенно новая квартира 2 спальни с общей площадью 60 кв.м., тремя балконами общей пл…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
127 м²
€ 350,000
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, ра…
Квартира 1 спальняв Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
50 м²
€ 412,500
Квартира с 1 спальней, площадью 50 кв.м., с видом на город, в новом комплексе в Foz do …
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
173 м²
€ 440,000
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческ…
Квартира 1 спальняв Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
82 м²
€ 270,000
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческ…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
122 м²
€ 600,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здан…
Пентхаус 3 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 244 м²
€ 679,000
Пентхаус 4 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 352 м²
€ 1,252,000
Пентхаус 4 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м²
€ 1,200,000
Пентхаус 4 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 301 м²
€ 799,000

Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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