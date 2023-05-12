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Жильё с видом на море в Marvila, Португалия

7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Комнаты 2
€ 510,000
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Комнаты 4
Площадь 139 м²
€ 1,090,000
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 76 м²
€ 510,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 410,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 805,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 4 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 4 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 4
Площадь 192 м²
€ 1,250,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
€ 660,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…

Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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