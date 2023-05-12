Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Marvila

Жильё возле озера в Marvila, Португалия

8 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Marvila, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 149 м²
€ 804,000
Просторная квартира-дуплекс с 3 спальнями 149 кв.м с 2 парковочными местами в гараже и …
Дуплекс 2 спальни в Marvila, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 604,000
Квартира-дуплекс с 2 спальнями 110 кв.м, с парковкой, балконом 7 кв.м и садом 25 кв.м.,в нов…
Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
€ 518,000
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 76 м²
€ 510,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 410,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 805,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 4 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 4 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 4
Площадь 192 м²
€ 1,250,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
€ 660,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…

Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти