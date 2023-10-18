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Жильё в Marvila, Португалия

квартиры
42
дома
3
45 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
€798,765
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€1,18 млн
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€560,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€570,000
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€870,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€580,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Marvila, Португалия
Комнаты 2
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
€510,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Marvila, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
€430,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Marvila, Португалия
Комнаты 4
Площадь 139 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
€1,09 млн
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Апартаменты площадью 127m² и верандой 20.2m² 107 квартир Square Building расположены в самом…
€741,000
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Апартаменты площадью 105,70m² и верандой 14,4m² 107 квартир Square Building расположены в са…
€631,750
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Апартаменты площадью 107m² 107 квартир Square Building расположены в самом сердце Prata Rive…
€622,250
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Апартаменты площадью 82.2m² 107 квартир Square Building расположены в самом сердце Prata Riv…
€489,250
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Апартаменты площадью 127,00m² и верандой 28,10m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€731,500
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Апартаменты площадью 104,60m² и верандой 13,60m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€608,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 171 м²
Апартаменты площадью 171,80m² и верандой 60,40m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€1,01 млн
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Апартаменты площадью 79,80m² 107 квартир Square Building расположены в самом сердце Prata Ri…
€475,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 138 м²
Апартаменты площадью 138,70m² и верандой 66,20m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€836,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 134 м²
Апартаменты площадью 134,90m² и верандой 30,90m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€836,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 153 м²
Апартаменты площадью 153,90m² и верандой 22,70m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€897,750
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 139 м²
Апартаменты площадью 139,80m² и верандой 81,40m² 107 квартир Square Building расположены в с…
€874,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 138 м²
Апартаменты площадью 138,70m² и верандой 183,80m² 107 квартир Square Building расположены в …
€874,000
Квартира в Marvila, Португалия
Квартира
Marvila, Португалия
Площадь 43 м²
Апартаменты площадью 43,70 и верандой 23.1m² 107 квартир Square Building расположены в самом…
€289,750
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Апартаменты площадью 63,60m² и верандой 38,50m² 107 квартир Square Building расположены в са…
€427,500
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€480,000
Квартира в Marvila, Португалия
Квартира
Marvila, Португалия
Площадь 90 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€600,000
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€885,000
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 194 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€1,23 млн
Квартира в Marvila, Португалия
Квартира
Marvila, Португалия
Площадь 84 м²
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
€550,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Prata Riverside Village Urban считается одним из самых модных жилых проектов в Лиссабоне. Ur…
€360,000

Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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