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Купить вилла с бассейном в Marinha Grande, Португалия

Vieira de Leiria
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни
Vieira de Leiria, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…

Параметры недвижимости в Marinha Grande, Португалия

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