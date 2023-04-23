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Дома в Marco, Португалия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Marco de Canaveses, Португалия
Дом 4 спальни
Marco de Canaveses, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 299,000

Параметры недвижимости в Marco, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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