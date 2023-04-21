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Жильё с бассейном в Мадейра, Португалия

Santa Cruz
2
Calheta
1
Canico
1
Ribeira Brava
1
25 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
172 м²
€ 425,000
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем …
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
156 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
87 м²
€ 400,000
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной арх…
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
294 м²
€ 750,000
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
210 м²
€ 1,300,000
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого гор…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
191 м²
€ 1,100,000
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого гор…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
107 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни  площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с …
Квартира 1 спальня в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
71 м²
€ 225,000
Недвижимость расположена в непосредственной близости от центра Фуншала, это не только п…
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
256 м²
€ 650,000
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на…
Квартира 5 спален в Madeira, Португалия
Квартира 5 спален
Madeira, Португалия
266 м²
€ 750,000
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
205 м²
€ 580,000
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у мо…
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
255 м²
€ 680,000
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет со…
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
256 м²
€ 695,000
Кондоминиум, состоящий всего из 6 частей, под названием "Vila Guida", рядом со смо…
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
167 м²
€ 430,000
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
412 м²
€ 638,000
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквар…
Вилла 3 спальни в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Arco da Calheta, Португалия
240 м²
€ 550,000
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
Вилла 4 спальни в Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Cruz, Португалия
372 м²
€ 850,000
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом н…
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
332 м²
€ 625,000
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа п…
Вилла 4 спальни в Ribeira Brava, Португалия
Вилла 4 спальни
Ribeira Brava, Португалия
285 м²
€ 600,000
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными ко…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
875 м²
€ 840,000
Этот современный и высококачественный проект Madeira Diamond Estates расположен на скло…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
112 м²
€ 395,000
Квартира  находится на верхнем этаже в здании , расположенном в привилегированном компл…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
1 000 м²
€ 785,000
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшаф…
Вилла 3 спальни в Canico, Португалия
Вилла 3 спальни
Canico, Португалия
440 м²
€ 550,000
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…

Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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