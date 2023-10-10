Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Мадейра
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Мадейра, Португалия

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sao Domingos de Rana, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
€918,500
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 4
Квартира с 3 спальнями в стадии строительства в районе Paranhos, общей площадью 145 м2, кото…
€507,956
Квартира 1 спальня в Португалия, Португалия
Квартира 1 спальня
Португалия, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
€300,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Португалия, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
€1,40 млн
Пентхаус 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Португалия, Португалия
Пентхаус 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Португалия, Португалия
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Современный пентхаус расположен в Марина де Лагуш, Алгарве, Португалия. Интерьеры созданы из…
€1,12 млн
Вилла 3 спальни с Spalni в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Португалия, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 554 м²
€1,99 млн
Квартира 2 спальни в Португалия, Португалия
Квартира 2 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Будущее роскошное развитие родится на Avenida do Brasil, в Алваладе, Лиссабон. Он состоит…
€750,000
Квартира 2 спальни под аренду в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни под аренду
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Большая квартира с 2 спальнями и захватывающим видом на Серра-ду-Калдейран на севере и Атлан…
€930,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни с Spalni
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€975,000
Квартира 3 спальни в Португалия, Португалия
Квартира 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
€640,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
€443,337
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 75m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€506,234

Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти