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Жильё с видом на море в Мадейра, Португалия

Santa Cruz
2
Calheta
1
Canico
1
Ribeira Brava
1
24 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
245 м²
€ 700,000
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в з…
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
156 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
118 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
294 м²
€ 750,000
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
Вилла 3 спальни в Nuns Valley, Португалия
Вилла 3 спальни
Nuns Valley, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 500,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 225 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
107 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни  площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с …
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
256 м²
€ 650,000
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 256 м² 1 Этаж
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями, абсолютно новая, расположена в потрясающем комплексе в Сан Мартинью,…
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 274 м² 1 Этаж
€ 775,000
Квартира с 3 спальнями, абсолютно новая, расположенная в потрясающем комплексе в Сан Мартинь…
Квартира 1 спальня в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 192,000
Эта современная квартира с 1 спальней предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жиз…
Квартира 5 спален в Madeira, Португалия
Квартира 5 спален
Madeira, Португалия
266 м²
€ 750,000
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
255 м²
€ 680,000
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет со…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
412 м²
€ 638,000
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквар…
Вилла 3 спальни в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Arco da Calheta, Португалия
240 м²
€ 550,000
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
Вилла 4 спальни в Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Cruz, Португалия
372 м²
€ 850,000
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом н…
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
332 м²
€ 625,000
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа п…
Вилла 4 спальни в Ribeira Brava, Португалия
Вилла 4 спальни
Ribeira Brava, Португалия
285 м²
€ 600,000
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными ко…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
875 м²
€ 840,000
Этот современный и высококачественный проект Madeira Diamond Estates расположен на скло…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
112 м²
€ 395,000
Квартира  находится на верхнем этаже в здании , расположенном в привилегированном компл…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
1 000 м²
€ 785,000
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшаф…
Вилла 3 спальни в Canico, Португалия
Вилла 3 спальни
Canico, Португалия
440 м²
€ 550,000
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
871 м²
€ 2,500,000
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую …

Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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