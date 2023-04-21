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Жильё с видом на горы в Мадейра, Португалия

Santa Cruz
2
Calheta
1
Canico
1
Ribeira Brava
1
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
1 000 м²
€ 785,000
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшаф…

Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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