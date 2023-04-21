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11 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
245 м²
€ 700,000
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями, в з…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
156 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
118 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
107 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с …
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
256 м²
€ 650,000
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
256 м²
1 Этаж
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями, абсолютно новая, расположена в потрясающем комплексе в Сан Мартинью,…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
274 м²
1 Этаж
€ 775,000
Квартира с 3 спальнями, абсолютно новая, расположенная в потрясающем комплексе в Сан Мартинь…
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
3/4 Этаж
€ 192,000
Эта современная квартира с 1 спальней предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жиз…
Квартира 5 спален
Madeira, Португалия
266 м²
€ 750,000
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
255 м²
€ 680,000
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет со…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
112 м²
€ 395,000
Квартира находится на верхнем этаже в здании , расположенном в привилегированном компл…
Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия
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