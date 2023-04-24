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Жильё в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Luz de Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Luz de Tavira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 580,000
Вилла 9 спален в Luz de Tavira, Португалия
Вилла 9 спален
Luz de Tavira, Португалия
5 ванных комнат 600 м²
€ 1,600,000
Этот дом усадьбы Квинта недалеко от Fuseta расположен на территории 40.000sqm, предлагая мир…
Вилла 3 комнаты в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м²
€ 650,000
This 3 bedroom villa is part of a new development in the Luz de Tavira region. Construction …
Вилла 3 комнаты в Luz de Tavira, Португалия
Вилла 3 комнаты
Luz de Tavira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 398,000
This spacious and modern townhouse is in a unique location, only a few minutes walk from Fus…

Параметры недвижимости в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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