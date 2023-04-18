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Купить квартиру в Lumiar, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
66 м²
€ 305,000
Квартира с 1 спальней, новая, общей площадью 63 кв.м., 2 балкона и парковка, в здании Luma, …
Квартира 1 спальняв Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
93 м²
€ 330,000
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
Квартира 1 спальняв Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
59 м²
€ 405,000
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в совр…

Параметры недвижимости в Lumiar, Португалия

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