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Виллы с бассейном в Lourinha, Португалия

Lourinha e Atalaia
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Atalaia, Португалия
Вилла 4 спальни
Atalaia, Португалия
196 м²
€ 530,000
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общи…
Вилла 3 спальни в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
322 м²
€ 620,000
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…

Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

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с видом на море
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