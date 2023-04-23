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Жильё с видом на горы в Lourinha, Португалия

Lourinha e Atalaia
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
322 м²
€ 620,000
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…

Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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