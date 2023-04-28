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Дома в Loures, Португалия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Bucelas, Португалия
Дом 3 спальни
Bucelas, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 232 м² Количество этажей 2
€ 588,862
Quinta do Forte Velho – закрытый жилой комплекс состоящий из 36 вилл различных типолог…
Дом в Lousa, Португалия
Дом
Lousa, Португалия
200 м²
€ 850,000
Только что видел! Наверняка маленький рай у ворот столицы. Уникальное пространство для отдых…

Параметры недвижимости в Loures, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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