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Купить вилла с видом на море в Loule, Португалия

Quarteira
43
Sao Clemente
11
Loule
3
Sao Sebastiao
3
Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 5,500,000
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
8 м²
€ 3,000,000
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора  - известный курорт…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,280,000
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
6 м²
€ 995,000
Эксклюзивная вилла расположена в минуте ходьбы от нового Хилтон отеля и гольф поля Пинял, в…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
3 м²
€ 890,000
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Площад…
Вилла 6 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 6 спален
Quarteira, Португалия
380 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла в современном стиле расположена в сосновом лесу в Алгарве, Португалия. На вил…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
767 м²
€ 1,250,000
Роскошная вилла расположена в Виламуре, Португалия. На вилле площадью 767 кв.м 4 просторных …

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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