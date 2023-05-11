Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Алгарви
  5. Loule
  6. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Loule, Португалия

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 151 м²
€ 1,303,344
Апартаменты с тремя спальнями площадью 151 кв. м и террасой 48 кв. м High Lapa - это новый ж…
Вилла 2 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 2 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
€ 349,061
A brand new villa for sale in Mexilhoeira Grande, Portimão. Currently undergoing the final s…
Квартира в Misericordia, Португалия
Квартира
Misericordia, Португалия
Площадь 46 м²
€ 268,872
Апартаменты студия площадью 36m² и садом 19m² Привилегия жить в центре города стала реальнос…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
€ 148,900
Квартира с 1 спальней, 48 м2 жилой площади. В состав входят: - гостиная с выходом на б…
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
€ 669,901
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 105m² и верандой 4m² В самом центре Авенида да Либ…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
€ 1,170,000
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2. Состоит из двух этажей: На первом этаже …
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 112 м²
€ 740,576
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 111,55m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (…
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 179 м²
€ 1,329,238
Апартаменты с тремя спальнями площадью 179m² и балконом 6m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 128,000
Одноэтажный дом для восстановления дополнительных пристроек, печи и цистерны, вставленных в …
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 235,000
Отличная квартира T2 +1 в Амадоре. Квартира с большими площадями и прямым выходом на улицу…
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 3/4
€ 590,272
Belas Clube Campos был построен в 1997. Это идеальное место для тех кто ценит качество жизни…

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти