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Купить квартиру в Loule, Португалия

Quarteira
39
Sao Clemente
3
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
122 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями, 122 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 40 …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
90 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
Квартира 2 спальнив Almancil, Португалия
Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
135 м²
€ 570,000
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнат…
Квартира 1 спальняв Quarteira, Португалия
Квартира 1 спальня
Quarteira, Португалия
107 м²
€ 520,000
Квартира с 1 спальней площадью 107 кв.м с садом площадью 46 кв.м, крытой террасой площадью 2…

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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