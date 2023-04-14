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Купить квартиру в Loule, Португалия

Quarteira
39
Sao Clemente
3
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
90 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
Квартира 2 спальнив Almancil, Португалия
Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
135 м²
€ 570,000
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнат…
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфав Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 360,000
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные ап…
Квартира 1 комнатав Quarteira, Португалия
Квартира 1 комната
Quarteira, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 190,000
A lovely one bedroom apartment for sale in Vilamoura situated in a private condominium close…

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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