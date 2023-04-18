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Купить дуплекс в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальнив Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
94 м²
€ 440,000
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…

Параметры недвижимости в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

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