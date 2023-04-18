Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Lordelo do Ouro e Massarelos

Купить недвижимость в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
94 м²
€ 440,000
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
Квартирав Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
€ 575,000
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв.м и открытой террасой площадью 19 кв.м с гаражо…
Квартира 2 спальнив Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
90 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни с видом на реку в районе МассарелосКвартиры расположены в Порту, в соврем…
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м² 3/3 Этаж
€ 855,000
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 228 м² 3/3 Этаж
€ 855,000
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 860,000
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 216 м² 3/4 Этаж
€ 830,000
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…

Параметры недвижимости в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти