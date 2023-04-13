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Купить таунхаус с бассейном в Лиссабон, Португалия

Santa Maria Maior
13
Cascais
5
Cascais e Estoril
4
Belem
1
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа -  цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

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с видом на озеро
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