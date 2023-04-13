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Купить таунхаус с видом на море в Лиссабон, Португалия

Santa Maria Maior
13
Cascais
5
Cascais e Estoril
4
Belem
1
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2 объекта найдено
Таунхаусв Cascais, Португалия
Таунхаус
Cascais, Португалия
290 м²
€ 796,000
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
Таунхаус 3 спальнив Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
359 м²
€ 640,000
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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