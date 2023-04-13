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Таунхаусы
Купить таунхаус в Лиссабон, Португалия
Santa Maria Maior
13
Cascais
5
Cascais e Estoril
4
Belem
1
Таунхаус
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19 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
71 м²
€ 150,000
Таунхаус в состоянии руин для восстановления, с утвержденным проектом, в центре Фару. Двух…
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
140 м²
€ 675,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
50 м²
€ 115,000
Расположенный в самом сердце региона Алентежу, этот дом с типичными следами, был предметом т…
Таунхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
4 ванных комнат
503 м²
€ 2,500,000
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 850,000
Роскошный Резорт **** расположен в привилегированной зоне Кашкайша, рядом с Кинта де Маринья…
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 260,000
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 400,000
Таунхаус 2 спальни
Belem, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
50 м²
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 1,090,000
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 260,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 525,000
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 260,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
215 м²
€ 1,090,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
140 м²
€ 595,000
Роскошный курорт с видом на море и поля для гольфа с 32 террасами дома, 22 из них 2 спальни …
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
140 м²
€ 575,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 3 этажа - цокольный этаж с гаражом, первый и второй этажи.В цо…
Таунхаус
Cascais, Португалия
290 м²
€ 796,000
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
359 м²
€ 640,000
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…
Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия
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