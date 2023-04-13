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Португалия
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West
Купить недвижимость с бассейном в Лиссабон, Португалия
Sacavem
27
Arroios
23
Belem
23
Oeiras
20
Alcantara
19
Лиссабон
13
Estrela
10
Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
9
Синтра
7
Lumiar
4
Alfragide
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Amadora
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Lourinha
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Alverca do Ribatejo
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Alverca do Ribatejo e Sobralinho
2
Carcavelos e Parede
2
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83 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
84 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,490,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
416 м²
€ 1,400,000
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Ко…
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
176 м²
€ 1,803,000
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
Квартира 1 спальня
Carnaxide, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом,…
Квартира 2 спальни
Porto Salvo, Португалия
109 м²
€ 651,688
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
185 м²
€ 1,356,200
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
70 м²
€ 315,000
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,430,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
€ 1,595,000
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
106 м²
€ 725,000
Просторная квартира 106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
211 м²
€ 2,778,000
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
161 м²
€ 1,269,800
Просторная квартира 161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа&nb…
Квартира 3 спальни
Alcoitao, Португалия
136 м²
€ 1,187,240
Квартира 3 спальни 136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расп…
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Вилла 4 спальни
Oeiras, Португалия
227 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
275 м²
€ 1,050,000
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площад…
Вилла 4 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
214 м²
€ 870,000
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
Вилла 4 спальни
Atalaia, Португалия
196 м²
€ 530,000
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В кондоминиуме с общи…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
66 м²
€ 420,000
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.…
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
139 м²
€ 720,000
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Camp…
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
170 м²
€ 960,000
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity …
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью 15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…
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