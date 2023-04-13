Купить квартира-студия возле озера в Лиссабон, Португалия

Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Лиссабон, Португалия 3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 4/4 Этаж

€ 607,478

Belas Clube Campos был построен в 1997. Это идеальное место для тех кто ценит качество жизни…