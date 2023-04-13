Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Студии

Купить квартира-студия возле озера в Лиссабон, Португалия

Лиссабон
1
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
151 м²
€ 1,301,592
Апартаменты с тремя спальнями площадью 151 кв. м и террасой 48 кв. м High Lapa - это новый ж…
Квартира 4 спальнив Португалия, Португалия
Квартира 4 спальни
Португалия, Португалия
240 м²
€ 612,638
Отличные апартаменты класса люкс в Лиссабоне. Площадь объекта недвижимости занимает 240 кв. …
Таунхаус 3 спальнив Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м²
€ 469,000
Квартира 2 спальнив Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
93 м²
€ 489,904
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
Квартира 1 спальняв Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
52 м²
€ 351,840
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 52m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из са…
Квартира 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 45 м²
€ 220,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Вилла 3 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 4/4 Этаж
€ 607,478
Belas Clube Campos был построен в 1997. Это идеальное место для тех кто ценит качество жизни…
Квартира 1 спальняв Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 355,000
Квартира 1 спальняв West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
151 м²
€ 464,884
Новый апартамент расположен в жилом комплексе в Лиссабоне в районе Парк Наций, Португалия. А…
Квартира 3 спальнив Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
133 м²
€ 805,000
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
Пентхаусв Португалия, Португалия
Пентхаус
Португалия, Португалия
3 м²
€ 923,462
Новый пентхаус расположен в жилом комплексе в Лагуше, Португалия. Пентхаус с панорамными вид…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти