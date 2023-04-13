ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Центральный регион
West
Купить недвижимость с видом на море в Лиссабон, Португалия
Cascais e Estoril
75
Misericordia
68
Marvila
42
Avenidas Novas
30
Campo de Ourique
29
Sacavem
27
Arroios
23
Belem
23
Oeiras
20
Alcantara
19
Лиссабон
13
Estrela
10
Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
9
Синтра
7
Lumiar
4
Alfragide
3
Amadora
3
Lourinha
3
Loures
2
Vila Franca de Xira
2
Показать больше
Показать меньше
Очистить
82 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
84 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
261 м²
€ 2,000,000
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
360 м²
€ 1,850,000
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш…
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
184 м²
22/26 Этаж
€ 1,435,000
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 26
€ 1,630,000
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
Квартира 3 спальни
West, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
12/16 Этаж
€ 2,300,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 3 спальнями, спроектирован…
Квартира 4 спальни
West, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
169 м²
11/16 Этаж
€ 2,200,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектирован…
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
€ 950,000
Потрясающая 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, с видом на юг, запад и север, с прекр…
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
70 м²
€ 315,000
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
256 м²
€ 2,750,000
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
337 м²
€ 650,000
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПост…
Квартира 3 спальни
Sao Joao do Estoril, Португалия
184 м²
€ 1,350,000
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
158 м²
€ 2,650,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
174 м²
€ 1,550,000
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море,…
Вилла 4 спальни
Alcoitao, Португалия
282 м²
€ 2,050,000
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
109 м²
€ 726,000
Фантастическая квартира, расположенная недалеко от парка Тапада-дас-Несессидадес в окр…
Квартира 2 спальни
Alges, Португалия
2 ванных комнат
126 м²
€ 860,000
2 Спальня для покупки в Alg & eacute; s, ПортугалияДафундо, в Alg & eacute; s, является мест…
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
4 ванных комнат
282 м²
1 Этаж
€ 1,785,000
4 Bedroom Apartment to buy in Lisbon, Portugal Fantastic 4 bedroom apartment in Restelo, …
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
2 Количество комнат
Цена по запросу
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…
Студия 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
Цена по запросу
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4 Количество комнат
139 м²
Цена по запросу
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…
Вилла 4 спальни
Atalaia, Португалия
196 м²
€ 530,000
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В кондоминиуме с общи…
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
264 м²
€ 2,200,000
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
Квартира 2 спальни
Cruz Quebrada, Португалия
96 м²
€ 485,000
Turquesa - это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы…
Квартира 3 спальни
Estoril, Португалия
168 м²
€ 918,500
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
Пентхаус 6 спален
West, Португалия
857 м²
€ 7,950,000
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
Квартира 3 спальни
West, Португалия
161 м²
€ 1,600,000
Новый строящийся комплекс расположен в современном семейном районе Лиссабона, рядом с парком…
Квартира 2 спальни
West, Португалия
95 м²
€ 680,000
Элегантная квартира расположена в самом сердце Лиссабона, в престижном районе Шиаду. Историч…
Квартира 3 спальни
Alges, Португалия
161 м²
€ 620,000
Жить в парке Miraflores Park означает жить в городской среде с качественной жизнью и в окруж…
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
322 м²
€ 620,000
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты