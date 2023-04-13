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Купить недвижимость с видом на горы в Лиссабон, Португалия

Avenidas Novas
30
Campo de Ourique
29
Sacavem
27
Arroios
23
Belem
23
Oeiras
20
Alcantara
19
Лиссабон
13
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
322 м²
€ 620,000
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
Вилла 4 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
350 м²
€ 1,395,000
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид&…
Вилла 5 спаленв Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
257 м²
€ 2,200,000
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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