ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Лиссабон
Особняки
Особняки в Лиссабон, Португалия
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
3
2
249 м²
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
115 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€324,920
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
3
4
380 м²
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
79 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 79m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€563,648
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
53 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€497,336
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2
2
140 м²
€740,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Португалия, Португалия
2
2
80 м²
Апартаменты с видом на море в Кабанас-де-Тавира, отличное расположение Эти два новых здания,…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
2
77 м²
2-комнатная квартира площадью 76,57m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€496,540
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3
125 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
75 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 75m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€507,394
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
2
84 м²
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€537,123
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Estrela, Португалия
1
1
55 м²
1
1 Bedroom Apartment - For sale - Lapa, Lisbon, Portugal 1 bedroom apartment under constru…
€369,876
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL