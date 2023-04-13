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Купить дуплекс возле озера в Лиссабон, Португалия

Marvila
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Campo de Ourique
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Misericordia
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Estrela
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Sacavem
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7 объектов найдено
Дуплекс 3 спальнив Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс располож…
Дуплекс 3 спальнив Portela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Portela, Португалия
170 м²
€ 1,090,000
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque…
Дуплекс 3 спальнив Marvila, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Marvila, Португалия
149 м²
€ 804,000
Просторная квартира-дуплекс с 3 спальнями 149 кв.м с 2 парковочными местами в гараже и …
Дуплекс 2 спальнив Marvila, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Marvila, Португалия
110 м²
€ 604,000
Квартира-дуплекс с 2 спальнями 110 кв.м, с парковкой, балконом 7 кв.м и садом 25 кв.м.,в нов…
Дуплекс 1 спальняв Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
99 м²
€ 518,000
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
Дуплекс 4 спальнив Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
310 м²
€ 1,760,000
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу…
Дуплекс 3 спальнив Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
с бассейном
недорогая
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