Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Шале

Купить шале с бассейном в Лиссабон, Португалия

Cascais
1
Cascais e Estoril
1
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат 232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Квартира 1 спальняв Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
33 м²
€ 311,757
Апартаменты студия Т0 площадью 33m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из самых аутент…
Вилла 4 спальнив Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
354 м²
€ 756,627
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
Квартира 5 спаленв Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален
Лиссабон, Португалия
282 м²
€ 881,078
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
Таунхаус 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 50 м²
€ 115,000
Расположенный в самом сердце региона Алентежу, этот дом с типичными следами, был предметом т…
Вилла 4 комнатыв Silves, Португалия
Вилла 4 комнаты
Silves, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 244 м²
€ 440,984
A spacious five bedroom villa for sale in Silves, situated within the region of Alcantarilha…
Вилла 500 спаленв Португалия, Португалия
Вилла 500 спален
Португалия, Португалия
6 м²
€ 3,378,518
Современная вилла класса "люкс" в самом престижном районе Кашкайша (Кинта да Маринья), распо…
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 140 м²
€ 595,000
Роскошный курорт с видом на море и поля для гольфа с 32 террасами дома, 22 из них 2 спальни …
Вилла 4 спальнив Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни
Алентежу, Португалия
271 м²
€ 785,948
Вилла T4 + 1 площадью 271 м², на участке земли площадью 3 678 м², расположенный в самом серд…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 155,000
Квартира 2 спальнив Португалия, Португалия
Квартира 2 спальни
Португалия, Португалия
275 м²
€ 869,405
Престижный кондоминиум расположен в самом центре исторической части города Лисбон, Португали…
Квартира 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат 117 м²
Цена по запросу
Таун-хаус с 2 спальнями и частной площадью 75,45 м2, состоящий из 2 спален, 2 ванных комнат,…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

у моря
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти