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Купить шале с видом на море в Лиссабон, Португалия

Cascais
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Cascais e Estoril
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Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 5 спаленв Cascais, Португалия
Шале 5 спален
Cascais, Португалия
2 000 м²
€ 18,000,000
Эксклюзивный особняк с видом на море расположен в районе Каркавелуш муниципалитета Кашкайш, …
Шале 11 спаленв Синтра, Португалия
Шале 11 спален
Синтра, Португалия
9 ванных комнат 466 м²
€ 6
Элегантный особняк, построенный в 19 веке по проекту итальянского архитектора, находится в и…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

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