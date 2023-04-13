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Купить шале в Лиссабон, Португалия

Cascais
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Cascais e Estoril
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Шале В архив
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5 объектов найдено
Шале 4 спальнив Синтра, Португалия
Шале 4 спальни
Синтра, Португалия
749 м²
€ 6,500,000
Дом расположен между горами Серра да Синтра и городом Синтра. Поместье занимает почти 8 000…
Шале 5 спаленв Cascais, Португалия
Шале 5 спален
Cascais, Португалия
2 000 м²
€ 18,000,000
Эксклюзивный особняк с видом на море расположен в районе Каркавелуш муниципалитета Кашкайш, …
Шале 12 спаленв West, Португалия
Шале 12 спален
West, Португалия
1 275 м²
€ 4,400,000
Роскошный дворец расположен в Лиссабоне, Португалии. Дом площадью 1084 кв.м (общая площадь 1…
Шале 5 спаленв West, Португалия
Шале 5 спален
West, Португалия
700 м²
€ 1,200,000
Этот прекрасный особняк находится в столице Португалии, городе контрастов Лиссабоне.
Шале 11 спаленв Синтра, Португалия
Шале 11 спален
Синтра, Португалия
9 ванных комнат 466 м²
€ 6
Элегантный особняк, построенный в 19 веке по проекту итальянского архитектора, находится в и…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

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