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Купить замок возле озера в Лиссабон, Португалия

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1 объект найдено
Замокв Синтра, Португалия
Замок
Синтра, Португалия
1 500 м²
€ 5,000,000
Старинный замок расположен в городе Синтра, Португалия. Площадь замка составляет 1,500 кв.м.…

Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

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