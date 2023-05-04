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Купить квартиру в Leiria, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Квартира 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 635,000
Кондо 3 спальни в Obidos, Португалия
Кондо 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 510,000

Параметры недвижимости в Leiria, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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