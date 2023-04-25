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Виллы с видом на море в Лагос, Португалия

Sao Goncalo de Lagos
25
Lagos
4
Bensafrim e Barao de Sao Joao
1
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 7 комнат в Лагос, Португалия
Вилла 7 комнат
Лагос, Португалия
7 Количество комнат 6 ванных комнат 138 м²
€ 850,000
A fantastic opportunity to own this unique villa in a great location in ever-popular Lagos, …
Вилла 4 комнаты в Luz, Португалия
Вилла 4 комнаты
Luz, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 488 м²
€ 1,300,000
An amazing four bedroom villa for sale in Praia da Luz, situated within the Algarves popular…

Параметры недвижимости в Лагос, Португалия

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с бассейном
с видом на озеро
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