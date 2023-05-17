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Таунхаусы в Лагоа, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Лагоа, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
€ 410,000
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…

Параметры недвижимости в Лагоа, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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