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Жильё с бассейном в Лагоа, Португалия

Лагоа и Карвоейру
34
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 97 м²
€ 395,000
Новая квартира на продажу в Лагоа, в регионе Алгарве в Португалии, в совершенно ча…
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
€ 297,250
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через при…
Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…

Параметры недвижимости в Лагоа, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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