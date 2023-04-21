Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Алгарви
  5. Лагоа
  6. Виллы

Виллы с бассейном в Лагоа и Карвоейру, Португалия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 775,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 243 м² Количество этажей 2
€ 597,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти